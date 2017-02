Rio Ferdinand no aguanta la mediocridad del Arsenal: "Sólo piensan quedar en el top 4"

Arsenal logró una reconfortante victoria sobre el Hull City este fin de semana que lo volvió a posicionar en los puestos de Champions League, sin embargo los dirigidos por Arsene Wenger siguen sin convencer a los hinchas y el ambiente del fútbol en la isla sigue con ácidas críticas como la que este domingo hizo Rio Ferdinand.

El referente de la selección inglesa y ex jugador del Manchester United señaló que no pudo aguantar la frustración que siente al ver la mediocridad que presentan los Gunners temporada tras temporada: “Es un club que tiene una meta y esa parece que es terminar entre los cuatro primeros y con eso tienen asegurado un nuevo contrato. Por lo tanto, la prioridad de los dirigentes del Arsenal es, obviamente, lograr ese objetivo y no necesariamente ganar. Con eso quedan felices. La historia te dice que así es, así ha ocurrido los últimos 10 años”, dijo en la transmisión deportiva de BT Sport.

Ferdinand no se detuvo ahí, además expresó que por este tipo de actitudes jugadores como Alexis Sánchez dudan en seguir en el club y lo comparó con el Chelsea: “No han tenido mentalidad ganadora por mucho tiempo, y este equipo no es diferente al equipo de hace seis años. Los mejores equipos, como el Chelsea, caen y vuelven inmediatamente. Todo el mundo estaba diciendo que podrían tambalear después de perder contra el Tottenham, pero no han perdido desde entonces”, señaló con respecto a la buena racha de los Blues, líder de la Premier.

El mundialista se siente frustrado con el juego timorato de los londinenses: “Ellos tienen tanto talento, pero nunca lo canalizan de la manera correcta, no tienen consistencia, ese es su problema”.

Para terminar aprovechó de revelar una conversación con Robin Van Persie en la que analizaron su exitoso cambio de Arsenal por Manchester United: “Todos los jugadores encuentran una mentalidad diferente una vez que se van a ‘clubes ganadores’. Muchos de los jugadores actuales están desaparecidos. El equipo de Wenger parece rebotar de partido en partido, nunca cambiando o reaccionando a los diferentes desafíos, no tienen un enfoque real en el objetivo a largo plazo”, le habría dicho el delantero para finalizar.

