Reinoso revienta a Felipe Flores: "Hubo un cambio que me dio pena"

Felipe Flores comenzó la campaña como titular en Veracruz, pero el delantero chileno ya perdió su puesto y recibió una dura critica de su entrenador Carlos Reinoso, tras la derrota ante Toluca.

El DT nacional de los Tiburones Rojos no está conforme con el rendimiendo del ex Colo Colo, quien ingresó a los 46 minutos por Eduardo Herrera y recibió tarjeta amarilla en los 50′.

“Hubo un cambio que realmente me dio pena, tener un jugador así y que no se entregue, pero el equipo me dejó satisfecho con un Toluca que celebraba algo importante”, señaló el estratega sobre el zurdo.

Tras ello al ser encarado por la prensa local, el ex volante de América declinó hablar de Flores y dijo que el “problema lo vamos a solucionar en el vestuario”.

El ex seleccionado nacional empieza a perder peso en Veracruz.

