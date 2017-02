Sergio Ramos y sus goles al último minuto: "No descarto cambiar el número 4 por el 93"

Sergio Ramos alcanzó los 500 partidos con la camiseta de Real Madrid en la victoria de su equipo por 3-1 ante Osasuna. El defensa quiso celebrar este logro con una sesión de Facebook Live, donde respondió a las preguntas de sus fans.

El defensor de 30 años se mostró feliz por su logro. “Siento mucho orgullo. No me lo esperaba, hace muchos años no me imaginaba poder lograr una cifra tan importante. A día de hoy lo puedo disfrutar pero me olvido para conseguir más y seguir representando al mejor equipo del mundo”.

Además, Ramos reveló que podría tomar una peculiar decisión, considerando los goles al último minuto que ha marcado con la camiseta Merengue, donde destaca el gol frente a Atlético de Madrid en la final de la Champions League de 2014.

“El (número) 4 me ha dado suerte, me ha acompañado en mi carrera con el Real Madrid, pero no creas que no me he planteado cambiarlo por el 93”, señaló el surgido en Sevilla.

El seleccionado español ya palpita el duelo por los octavos de final de la Champions entre el elenco de Zinedine Zidane y Napoli, que será el próximo desafío de los Merengues el miércoles 15 de febrero.

“Nos tenemos que centrar ahora en la Champions, va a ser muy complicado. La Champions es distinta, el madridismo lo vive de una manera diferente. Esperamos que sea una temporada buena en las dos competiciones. En Liga somos líderes y dependemos de nosotros y esperamos hacer buen papel en la Champions para poder dedicársela al madridismo”

A pesar de las 500 presencias con Real Madrid, Sergio Ramos todavía está lejos de los primeros de la lista que lidera Raúl con 741 partidos.