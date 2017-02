Ezequiel Lavezzi, el peor fichaje en el Hebei Fortune de Manuel Pellegrini

El fichaje de Ezequiel Lavezzi no ha sido lo esperado por los directivos de Hebei Fortune de la Superliga de China. El 17 de febrero se anunció la contratación del delantero argentino, por quien el elenco chino que hoy dirige Manuel Pellegrini pagó US$6 millones a PSG para quedarse con su carta.

El contrato que el trasandino arregló con el club oriental es uno de los más caros en el fútbol chino. El ex San Lorenzo gana cerca de US$615 mil a la semana y en un año ha cobrado un total de US$30 millones.

Eso sí, casi no ha jugado. Lavezzi sólo ha disputado 10 partidos y no ha marcado goles desde que llegó al Hebei Fortune y no juega desde mayo de 2016, cuando viajó con Argentina a la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos.

En ese torneo se fracturó el brazo en la semifinal ante la selección local y desde ese día ha estado preparando su regreso a las canchas, que debiera ser el 5 de marzo, cuando el conjunto de Pellegrini debute en la Superliga de China ante Henan Jianye.