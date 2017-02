Felipe Flores silencia las críticas con un gol en empate del Veracruz ante el Toluca

“Hubo un cambio que realmente me dio pena meter un jugador así y que no se entregue, pero el equipo me dejó satisfecho con un Toluca que celebraba algo importante”. Estas son las palabras que entregó el técnico del Veracruz, Carlos Reinoso, tras el duelo ante el Toluca por la liga mexicana las cuales apuntaban principalmente al rendimiento que tuvo el delantero Felipe Flores durante ese encuentro.

Pero el fútbol siempre te da la posibilidad de revancha. Durante la noche del martes, el Veracruz visitó al Toluca por la fecha 4 del Grupo 8 en la Copa MX, en dicho encuentro el encargado de marcar el gol de los Tiburones Rojos fue el propio Felipe Flores quien sorprendió al portero rival con un perfecto remate cruzado. Andy García en tanto fue quien marcó la paridad.

Con este resultado, el Toluca queda como líder del grupo al sumar siente unidades, mientras que el Veracruz de Flores se posiciona en el segundo lugar con solo dos puntos.