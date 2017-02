La sinceridad de Neymar tras goleada del PSG: "Es prácticamente imposible remontar el marcador"

Un golpe bastante duro para el camarín del Barcelona. En el partido de ida por los octavos de la Champions League, el cuadro culé se vio sorprendido por un contundente París Saint-Germain quien aprovechó la localía y dejó el marcador 4-0 a favor de ellos. El escenario deja bastante complicado al equipod de Luis Enrique quieren deberá el próximo 8 de marzo intentar revertir la situación.

Uno de los jugadores más afectados tras el partido fue Neymar. “Fue un partido atípico que difícilmente acontece para la gente, pero los méritos son del PSG. Hicieron un gran partido, marcaron muy bien y llegaron bien a nuestra portería. Ahora solo queda pensar en el próximo partido, ver lo que podemos hacer e intentar remontar, que está muy difícil, prácticamente imposible, pero no podemos desistir”, afirmó el jugador brasileño.

Con respecto a la complicada posibilidad dar dar vuelta en marcador ante el PSG, Neymar fue bastante sincero y afirmó que “es muy difícil preparar un partido así. Estamos con cuatro goles de desventaja… Creo que nunca pasé por esta situación, así que no puedo responder esta pregunta“.

Para finalizar, el delantero del Barcelona sostuvo que nunca se confíaron puesto que sabían “que el PSG tiene un gran equipo. Ellos tienen jugadores de mucha calidad. No es que no estuviéramos bien, solo que no hicimos el trabajo correcto y por eso fuimos sorprendidos por el resultado”