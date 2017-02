Fabián Orellana cree en el Valencia: "El club volverá a ser grande pronto"

Valencia vive una de las peores campañas desde que descendió por última vez a la segunda categoría del fútbol español en 1986. El elenco Che marcha en el 15ª posición de La Liga de España, con 20 puntos, sólo cuatro unidades por encima de los puestos de zona de descenso.

Fabián Orellana, quien llegó al equipo español a fines de enero de 2017 tras su polémica salida de Celta, se mostró esperanzado en sacar al equipo de la profunda crisis que está atravesando.

“El club volverá a ser grande pronto. Sé que no ha sido fácil por las cosas que han pasado en el club pero trataremos de volver a los puestos de arriba”, aseguró a la radio oficial del conjunto valenciano.

Además, el delantero surgido en Audax Italiano reveló que en todo momento quiso firmar por el club que preside el singapurense Peter Lim.

“Aposté por venir aquí porque Valencia es un club grande y me hacía mucha ilusión. No quería irme fuera y estoy muy agradecido por abrirme las puertas. La gente me preguntaba los motivos por los que quería venir, pero quería apostar por llegar a Valencia y seguro que acerté”, señaló.

El seleccionado nacional también analizó su momento desde que llegó a Valencia, donde en la última jornada tuvo su primer partido como titular en el conjunto dirigido por Voro.

“Hace un mes que no jugaba, no tenía ritmo. En pocos entrenamientos lo he ido cogiendo y en una semana estaré en plenitud física. Creo que jugué bastante bien con la ayuda del equipo. Se jugó bien aunque no se pudo ganar. Fue un punto que nos va a ayudar”, señaló el ex Xerez.

El próximo encuentro de Valencia será ante Athletic de Bilbao el próximo domingo 19 de febrero en Mestalla.