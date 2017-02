Maradona sigue en la polémica: Policía acudió al hotel donde se hospedaba por fuerte discusión con su pareja

El Gráfico Chile/AFP

La última semana de Diego Armando Maradona ha sido bastante polémica. El ex futbolista argentino llegó a España para presenciar el duelo de ida entre Real Madrid y Napoli por los octavos de final de la UEFA Champions League; tras el encuentro, amenazó con golpes a un periodista en la tarde del lunes.

“Diego, qué esperás del partido de mañana”, fue la pregunta del periodista. “¿Cómo estás, Diego?”, insistió otro… Y, según parece, en ese instante, Maradona arrojó un golpe que no se pudo ver en cámara. “Pues nada, nos hemos llevado un golpe de Diego Maradona”, relató el cronista. Y entonces el astro se enfureció. “No. No. Golpe no. Si yo te llego a pegar a vos…”, retrucó, amenazante. “Me has pegado un golpe, Diego”, lo interrumpió el periodista. Y el Diez redobló la apuesta: “No, no, no. Si yo te llego a pegar a vos, no te queda la nariz”, fue parte del relato del diario El Clarín sobre el conflicto.

Pero la locura de Maradona no quedó ahí puesto que en la madrugrada de este miércoles fue portagonista de otro conflicto. La policía acudió donde se aloja el ex capitán de Argentina en Madrid, luego de que el personal del hotel Eurostars Mirasierra Suite informara sobre una fuerte discusión del “10” con su pareja.

“Cuando los agentes y los servicios del SUMA (sanitarios) llegaron, estas personas (Maradona y su pareja) no presentaban lesiones y tampoco presentaron denuncias, se quedó en una discusión”, aseguraron las fuentes policiales. Según la misma fuente, los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 horas, cuando el personal del establecimiento escuchó “una fuerte discusión entre Maradona y su pareja por lo que llamaron a la policía”.

Una vez comprobado que ninguno de los dos sufría lesiones, ni que querían presentar denuncias, tantos los efectivos sanitarios como la policía se retiraron del lugar.