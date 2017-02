Prensa inglesa aseguró que el proceso de Wenger en Arsenal está acabado

Fue una verdadera humillación. Así se puede resumir la goleada que le propinó Bayern Munich a Arsenal en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League. Los bávaros fueron ampliamente superiores a los Gunners en el complemento y la prensa inglesa no dudó en indicar que el proceso de Arsene Wenger ya está llegando a su fin.

El medio ingles The Telegraph aseguró que “el Arsenal fue derrotado, humillado, por el Bayern de Múnich en el partido de ida de este empate de la Liga de Campeones. ¿De dónde sale esto Arsène Wenger? No en un buen lugar. Esta fue otra terrible noche europea para el encargado del Arsenal bajo el fuego en su funerario traje negro. Si tan sólo su equipo no había concedido tres goles en un hechizo horrendo después de la mitad del tiempo cuando estaban completamente sin timón. Necesitaban asegurar que este lazo seguía vivo en los Emiratos. Ellos no. Necesitan un milagro. De nuevo”.

Mientras que The Mirror analizó el encuentro e indicó que “las esperanzas europeas del Arsenal son todo, pero terminó para otra temporada cuando el colapso de la segunda mitad ante el Bayern Munich dejó a Arsene Wenger frente a nuevas preguntas sobre su futuro en el club”.

Pero el análisis fue más profundo contra el entrenador y fueron lapidarios. “Wenger estaba mirando a este juego para darle algún tipo de esperanza y firmar que el Arsenal está haciendo progresos. ¡Qué decepción completa y total. Su colapso de la segunda mitad fue un caos, una fusión completa y descendió a un embarazoso catálogo de errores. También plantea aún más interrogantes sobre el futuro de Wenger. Te preguntas dónde puede ir. Los aficionados estarán aún más inquietos y la multitud está exigiendo el cambio y, después de actuaciones cojo como esta, es difícil discutir”.

Por su parte, The Sun tituló la crónica: “bay, bye Arsene” y agregaron “Arsene Wenger cae en el Allianz Arena mientras se dirigen a la séptima salida consecutiva de la Liga de Campeones después de una vergonzosa derrota”.

Finalmente, The Guardian sostuvo que Wenger pierde piso y que su futuro cada vez está más lejos del Arsenal.

“Para el Arsenal, es la misma sensación desmoralizante del deja vu y el mismo sentido apestoso de que este equipo moderno es demasiado vulnerable, demasiado frágil y simplemente incapaz de plantear un serio desafío a la élite. Una vez más, llegaron dolorosamente cortos y han aplastado en la primera fase de nocaut de una competición que está fuera de su alcance. Será la séptima temporada consecutiva que han salido en este punto y, para Arsene Wenger, el escrutinio inevitablemente se endurecerá”.

El 7 de marzo se disputará la revancha, donde Arsenal buscará el milagro ante Bayern Munich que se ve sólido y encaminado a sellar el paso a los cuartos de final de la Champions League.