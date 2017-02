Felipe Flores hizo las paces con su DT: "Soy un agradecido de él porque me trajo al club"

Felipe Flores no ha tenido un buen inicio de año con los Tiburones Rojos de Veracruz, club al que llegó en diciembre de 2016. De todas formas, el ex Colo Colo quiere empezar a cambiar la historia y el pasado martes 14 de febrero marcó su primer gol en el empate 1-1 ante Toluca por la Copa MX.

Tres días antes, el chileno había sido criticado públicamente por su rendimiento en la derrota ante el mismo equipo, pero por la Liga MX. Carlos Reinoso, DT de Veracruz, había asegurado que le daba “pena tener un jugador que no se entregue”.

Eso sí, el ex Cobreloa reveló que ya conversó con el entrenador y dieron vuelta la página tras las polémicas declaraciones.

“Me comentó que a lo mejor no fue lo más apropiado y lo entiendo porque era un momento de calentura porque se perdió, pero ya lo conversamos, soy un agradecido de él porque me trajo al club”, señaló Flores en declaraciones recogidas por Mediotiempo.

“Lo ideal sería manejarlo internamente, manejarlo en privado, yo no soy nadie para decirle que no me critique, a mí puede decirme lo que hago bien, lo que hago mal y lo voy a recibir de la mejor manera”, añadió el atacante.

Además, el delantero de 30 años alabó la frontalidad de Reinoso.”A lo mejor no es tan común que haya un entrenador tan directo para decir las cosas, no anda como con rodeos, él te dice lo que piensa y te lo dice en la cara. En este caso está bien, no tengo ningún problema”.

Felipe Flores podría ser titular en el encuentro que Veracruz jugará ante Tigres de Eduardo Vargas, el próximo sábado 18 de febrero por la Liga MX.