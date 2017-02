Pablo Escobar y resta de puntos a Bolivia: "Lo que se ganó en cancha, se perdió en mesa"

Pablo Escobar será el jugador más experimentado en el encuentro de la tercera fase de la Copa Libertadores entre The Strongest y Unión Española. A pesar de sus 38 años, sigue siendo una de las máximas figuras del fútbol boliviano y es un fijo en la selección de Bolivia.

Si bien el delantero no fue parte del encuentro que la selección altiplánica empató en el estadio Monumental ante Chile el 6 de septiembre de 2016, pero que luego, por secretaría, sería sancionado con la resta de tres puntos, que serían entregados a Chile, Escobar se sintió muy afectado por la decisión.

“Creo que, infelizmente, lo que se ganó en cancha, se perdió en mesa. No es lo ideal para el fútbol de ninguna parte. No sé qué pasa con los resultados de la Copa América. Si bien Bolivia no consiguió ningún punto, si lo hubiese hecho, se lo hubiesen quitado ¿Ahí se hubiese jugado otra vez la Copa América? No sé. Es un tema muy complicado, que nos ha golpeado mucho a nosotros como jugadores”, aseguró el atacante a La Tercera.

“Puntos ganados en cancha, que te los saquen en la mesa, de gente que nunca pisó una cancha, es lamentable. Sé que hay reglamentos, sé que hay normas que cumplir, pero ese jugador (Nelson Cabrera) ya disputó una Copa América y lo permitió la propia Conmebol. Ahora jugó eliminatorias porque la Conmebol le dio la habilitación correspondiente”, añadió el ex Botafogo.

Además, Escobar criticó a la FIFA y la Conmebol por su participación en la sanción para la selección altiplánica, que queda prácticamente sin opciones de clasificar al Mundial de Rusia 2018.

“Prefiero mantenerme al margen de lo que piensa o cree Chile. No soy nadie para opinar lo que piensan. Me mantengo en lo que yo creo: se jugó un partido de fútbol en el que se empató y se reclamaron los puntos que no pudieron conseguir en cancha. Infelizmente, la Conmebol y la FIFA se prestaron para todo esto. Si me los sacas, no se los des a nadie. Porque tampoco se lo ganó el equipo rival. Independiente del país que sea, no quiero entrar en polémica con nadie. En este fútbol no existe merecimiento, es lo que pasa en cancha”, sentenció el boliviano.

Además, el Patrón analizó el encuentro que jugarán ante Unión Española y alertó sobre el ataque del elenco dirigido por Martín Palermo.

“Es un rival muy difícil, que también ha realizado dos grandes presentaciones en Copa Libertadores. Es un equipo muy potente, muy agresivo. Tiene jugadores rápidos arriba, y maneja muy bien la pelota. Churín y Salom son dos jugadores que me llaman mucho la atención”, señaló el ex Cerro Porteño.

Pablo Escobar será titular en Santa Laura este jueves, en el encuentro que se inicia a las 21:00 horas.