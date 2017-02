Presidente y DT del Napoli protagonizaron duro cruce de declaraciones tras caída ante Real Madrid

La visita de Napoli al Santiago Bernabéu por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League terminó con una derrota 3-1 ante Real Madrid. A pesar de que el club de la Serie A comenzó ganando con un gol de Lorenzo Insigne a los 8′, el equipo dirigido por Maurizio Sarri no se retrasó e intentó buscar el segundo gol.

La propuesta del entrenador italiano no le gustó a Aurelio De Laurentiis, presidente del club napolitano, quien criticó abiertamente al DT cuando fue entrevistado por la televisión italiana.

“El equipo no tuvo carisma y no entiendo ciertas decisiones del entrenador pero no le diré nada. No siempre se puede presionar tan alto. A veces hasta nuestro entrenador puede cambiar sus tácticas. No puedo compartir ciertas opciones, pero los guardo para mí. Hemos jugado con muchos lujos”, disparó el mandamás.

“Mucho pase, pero poco juego. Sólo se salvó Insigne. Los demás han estado prácticamente nulos. Hay veces que hay que cambiar la táctica”, añadió De Laurentiis.

Por su parte, Sarri se mostró molesto por los comentarios y le respondió a su jefe. “Debería hablarme a mí y no a la televisión. El presidente puede decir lo que quiera, aunque prefiero que lo haga en privado, pero el equipo lo armo yo. Creo que experimentamos todo lo que se podía”.

El encuentro de vuelta se jugará el próximo 7 de marzo en el estadio San Paolo de Nápoles.