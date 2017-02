¿Le hizo caso a Maradona? Bauza no nominará a Icardi para duelo ante Chile

Edgardo Bauza, entrenador de la selección de Argentina, retornó a suelo trasandino tras la gira por europa que inició a comienzos de febrero, donde se reunió con diferentes jugadores para evaluar sus nominaciones para la doble fecha FIFA de fines de marzo de 2017.

La Albiceleste enfrentará por las Clasificatorias al Mundial de Rusia 2018 a Chile, el 23 de marzo en el Monumental de Buenos Aires por la fecha 13 y a Bolivia, el 28 de marzo en el Hernando Siles de la Paz por la fecha 14.

Y a pesar de que el Patón se reunió con Mauro Icardi, capitán y goleador de Inter de Milán, el propio estratega aseguró que no será convocado “por ahora”.

De esta forma, el ex entrenador de San Lorenzo volvió a desistir de la opción de nominar al ex Sampdoria, quien es pedido por gran parte de los hinchas argentinos, que no están conformes con el rendimiento en la selección de Gonzalo Higuaín y Sergio Kun Agüero.

Cabe recordar que a principios de febrero, Diego Armando Maradona había criticado a Bauza por reunirse con el joven delantero trasandino.”Si Bauza se reunió con Icardi me parece que es tan traidor como él. No pienso hablar más con él”, tiró el campeón del mundo en México 1986.