Sampaoli y los rumores con Barcelona: "El día de mañana nunca se sabe"

Luego de la goleada por 4-0 sufrida ante el PSG por los ocatvos de final de ida de la UEFA Champions League, los cuestionamientos sobre Luis Enrique, DT de Barcelona, se han multiciplado, como también ha sucedido con los rumores que postulan a sus potenciales reemplazantes.

En Inglaterra aseguraron que la dirigencia blaugrana tiene como candidato a Jorge Sampaoli, entrenador de Sevilla, quien está liderando una histórica campaña con el equipo andaluz, que se ubica en la tercera posición de La Liga de España y que jugará los octavos de final de la Champions.

El ex entrenador de la selección de Chile habló sobre los rumores que lo ponen como candidato a llegar a la banca del Barça, contexto en el que aseguró estar centrado en los desafíos con su actual equipo.

“En mi mente está seguir trabajando aquí para consolidar una idea. Es el club que me trajo a Europa. Esto depende de un montón de factores que dependen del día a día. En esta profesión, este comentario no me genera expectativas. El día de mañana nunca se sabe”, aseguró el casildense.

“Son especulaciones mediáticas que son un poco egoístas. No se evalúa a alguien como Luis Enrique, que logró tantas cosas en el equipo. La vacante llegará cuando lo decida Luis Enrique. Estoy tranquilo porque de mí no nace esto. No tengo que explicarle nada a nadie. Estaría intranquilo si yo lo propusiera, si tuviera el pensamiento alejado de mi escudo”, añadió el ex seleccionador chileno.

Además, el argentino analizó los próximos desafíos de Sevilla, que por La Liga enfrentarán a Eibar el sábado 18 de febrero y luego, el miércoles 22 recibirá a Leicester por los octavos de final de ida de la Champions League

“La victoria ante Las Palmas nos dio expectativas para todo lo que viene. El grupo sabe que hay una semana extenuante llena de decisiones. Claro que se piensa en la Champions. Pero debemos pensar en el Eibar primero, hay un paso anterior al partido del miércoles. Trataremos de planificar de la mejor forma el físico de los jugadores para llegar bien a estos partidos”, señaló el ex DT de Universidad de Chile.

El equipo andaluz no alcanzaba los octavos de final de Champions League desde la temporada 2009-10, año en que quedaron eliminados ante CSKA Moscú, con gol de Mark González en el partido de ida. En la misma línea, cabe destacar que desde la temporada 1957-1958 que el conjunto de Andalucía no llega a cuartos del citado certamen, cuando llevaba como nombre Copa de Europa.