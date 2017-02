El complicado panorama judicial que afronta Alexis Sánchez en España

No sólo el presente deportivo preocupa a Alexis Sánchez. A los malos resultados en la cancha con el Arsenal, con nulas posibilidades de lograr la Premier League y casi fuera de la Liga de Campeones tras la derrota sufrida a manos del Bayern Múnich, se suma la investigación judicial por evasión de impuestos que enfrenta en España y que lo llevó a viajar a mitad de semana hasta ese país para declarar.

El futuro en ese escenario tampoco se ve auspicioso y, de acuerdo a especialistas, el tocopillano podría enfrentar una sanción condenatoria, la que, sin embargo, no significaría una pena de cárcel.

“Sánchez va a tener una sentencia condenatoria. No creo que ingrese a prisión, pero lo van a condenar a uno o dos años, pero por menos de dos no ingresaría efectivamente. Además, deberá pagar una multa, que no es tan alta. La reparación, eso sí, puede ser hasta tres veces más (US$ 3 millones)”, aseguró, en declaraciones al diario El Mercurio el abogado peruano avecindado en España Jorge Albertini.

Para el especialista tributario las sanciones “son tan altas, porque pretenden ser ejemplarizadoras, porque estamos hablando de una persona pública”,

Albertini agrega que el chileno “ha reconocido que ha defraudado a Hacienda entre 2012 y 2013 en el impuesto sobre la renta de las personas. El jugador y su entorno crearon una sociedad de pantalla, Numidia Trading, con sede en Malta, para poder evitar el pago sobre los derechos de imagen. entonces, la declaración de hoy (jueves) fue para reconocer este hecho”.

“Ahora lo que viene es una conversación entre los abogados del jugador y el Ministerio fiscal, a efectos de llegar a un acuerdo sobre la pena que le impondrán. Le darán una fecha de juicio. Antes de entrar, él puede realizar esa conformidad”, concluyó el jurista.