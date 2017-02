Gabriel Mercado: "Admiro a Sampaoli como entrenador y persona"

“No hablaremos más con la prensa”, avisó Lionel Messi el pasado 15 de noviembre, luego de la victoria por 3-0 como local de Argentina sobre Colombia, por las Clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Peleados con los medios locales, los seleccionados transandinos decidieron vetarlos, medida que se extiende a las publicaciones extranjeras.

Por ello, Gabriel Mercado no tiene permitido referirse a la Albiceleste ni al partido del 23 de marzo ante Chile, en el estadio Monumental de Buenos Aires. Entonces, vamos a aquello de lo que sí puede hablar: del Sevilla de Jorge Sampaoli, que ha revolucionado la actual temporada de la Liga española y que este miércoles enfrentará uno de los partidos más importantes de su historia, cuando reciba en el barrio de Nervión al Leicester por la ida de los octavos de final de la Champions League.

¿Cuál es la clave de este Sevilla que pelea en dos frentes?

La clave es el entrenador que tenemos, Jorge, que es muy exigente y no quiere que nos conformemos con lo que se viene haciendo. Intenta jugar con la misma intensidad en cualquier campo y por eso, de a poco, fuimos consiguiendo triunfos importantes y posicionándonos bien en la Liga, y en la Champions estamos por enfrentar los octavos de final. El presente es inmejorable.

¿Qué ha hecho Sampaoli para conseguir lo que me dices?

Tanto él, como los refuerzos que trajo y los jugadores que se quedaron estamos teniendo un gran nivel. Hay mucha competencia interna y una plantilla de calidad, lo que hace que el Sevilla demuestre que merece estar donde está. Es muy importante el trabajo de Jorge para eso.

Mercado junto a Sampaoli / AFP

Sampaoli se ha caracterizado por elevar el nivel individual de sus dirigidos, más allá del grupal. ¿Consideras que en el Sevilla también ha logrado lo mismo?

Sí, acá uno está muy a gusto, porque nos da muchas libertades para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones dentro del campo. A veces jugamos con distintos sistemas, pero lo que él siempre nos remarca es que lo importante es el compromiso y la actitud con la que afrontemos los partidos, sabiendo que si somos los protagonistas, vamos a tener bastantes más chances de ganar. Jorge tiene, además, un gran cuerpo técnico, que está en todos los detalles. Eso hace que el jugador tenga más herramientas en el partido mismo.

Jorge es un excelente entrenador y que se comente que lo puedan llegar a pretender grandes equipos de Europa habla del potencial que tiene

Tú llegaste justo después de él, ¿qué referencias tenías?

Que había hecho un gran trabajo con la U de Chile. En esos momentos yo estaba en Argentina y veía a ese equipo que ganó la Sudamericana, que jugaba prácticamente de memoria. Ahí ya se notaba que es un entrenador que arriesga mucho y que es ganador. Y después todo lo que hizo en la Selección de Chile, ganando la Copa América y, pese a quedar eliminada, jugando de igual a igual en el Mundial de Brasil, donde mereció llegar bastante más lejos.

Y después, en terreno, ¿te sorprendió su trabajo?

Una cosa es ver por televisión los partidos y otra es trabajar en conjunto por un mismo objetivo. Me sorprende cómo ve el fútbol, cómo intenta tener la pelota y recuperarla rápido, cómo trata de ser agresivo y que su equipo siempre sea el que tenga el control del juego. Hace mucho trabajo de posesión en la semana, para no arriesgarla y perderla. Su idea se complementa muy bien con la de Juan Manuel Lillo.

Tras la fuerte caída en París, el nombre de Sampaoli empezó a sonar en Barcelona…

Jorge es un excelente entrenador y que se comente que lo puedan llegar a pretender grandes equipos de Europa habla del potencial que tiene, el cual ya demostró en Sudamérica y ahora lo está confirmando en Europa. No me sorprende, pero me parece muy pronto, porque todavía queda mucha temporada. Que ya se lo esté mencionando me suena un poco raro, pero que ya esté en esa lista refleja lo bien que está trabajando en el Sevilla.

¿Lo ves preparado para asumir un desafío de esa magnitud?

Yo lo admiro no sólo como entrenador, sino también como persona, y a las buenas personas uno siempre les desea lo mejor. Será lo que tenga que ser, aunque en el Sevilla se lo ve muy a gusto y conforme. Llegó hace poco tiempo al club y ya le demuestra mucho cariño. Llegado el momento, decidirá lo que le conviene para su carrera.

El Medel del Sevilla

Un defensa con gol / AFP

Viendo que el Real Madrid está escapado en la Liga y que el sorteo de la Champions, en el papel, no fue tan duro en octavos, ¿van a meter sus fichas en esta última?

Por lo general, jugamos cada tres o cuatro días y no nos abocamos a una sola competencia. En la Liga tratamos de no perderles pisada a los de arriba y en la Champions se viene esta llave tan trascendental, porque para el Sevilla sería muy importante pasar esta fase. Preferimos ir paso a paso.

¿Se ilusionan con la Champions?

La ilusión siempre va a estar, pero la realidad es que hay equipos muy fuertes. Nos tocó el Leicester, que es el último campeón de la Premier League, un campeonato tan difícil como el inglés, con lo que eso significa. Es un cuadro peligroso y para nosotros será una gran medida. Si nos toca avanzar, ahí en la Champions todos están peleando por algo, son los mejores.

¿Y en la Liga se les puede pelear a los grandes hasta el final?

Es muy difícil, porque dejan pocos puntos en el camino, ganan domingo tras domingo. Nosotros tratamos de ser competitivos y seguir ahí arriba, pero la Liga es pareja, todos los partidos son duros y no nos podemos relajar. Queda un camino largo y lo más complicado, que es mantenerse en la parte alta.

Tu papel en el Sevilla se parece al de Gary Medel en la Roja de Sampaoli…

Quizá, por la posición, aunque Medel ha jugado de volante central y yo nunca lo he hecho. Pero sí, Jorge tiene esa característica de que a veces jugamos con línea de tres y a mí me pone en la derecha, por el medio o en la izquierda. Hemos formado también con cuatro, donde he sido marcador central y lateral. Él usa a los jugadores en muchos puestos diferentes, como lo hizo en Chile.

Más allá de lo polifuncional, me refería a lo aguerrido, a ser el jugador que empuja al equipo…

Supongo que sí, por la posición y las características. El jugador sudamericano tiene eso de que siempre intenta dar lo mejor, esforzarse, tanto los chilenos como los argentinos, uruguayos y paraguayos. Dan el máximo en cada pelota y tienen ese fuego sagrado que se nota en Europa. Por algo hay tantos triunfando por acá.

Chile tiene un gran equipo.

Guardando el respeto por el actual entrenador, ¿te gustaría ver a Sampaoli en la selección argentina en el futuro?

Nosotros tomamos una decisión conjunta como grupo y no podemos dar declaraciones sobre la selección argentina, así que perdóname.

Más allá de los problemas internos, sólo quiero saber cómo llegan al partido del 23 de marzo…

En serio, te pido disculpas, pero es una decisión que se tomó. Pareciera que fue hace mucho tiempo, pero voy a respetarla.

Tú compartes generación con Alexis, Vidal y compañía. De hecho, se enfrentaron en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. ¿Tiene techo esta selección chilena?

Me acuerdo de que nos enfrentamos en las semifinales y nos tocó pasar a nosotros, pero esa misma camada luego triunfó con Alexis, Vidal, Medel y Mauricio Isla, que son excelentes jugadores. Chile tiene un gran equipo.

¿Le falta un gran Mundial a Chile?

Eso es lo que todo equipo quisiera, triunfar en un Mundial, pero no sé cómo llegarán, por la edad y los jugadores que hay. Si les toca participar, que sea con el mayor éxito posible.