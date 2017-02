Guardiola sigue en la suya de cara a la Champions: "¿Bravo o Caballero? Mañana decidiremos"

Pep Guardiola mantiene el secreto de la portería. Este martes, Manchester City recibe a Mónaco por los octavos de final de la Champions League, y el técnico catalán volvió a dejar en suspenso quién será el titular bajo los tres palos.

“¿Bravo o Caballero? mañana decidiremos. Es la competición más bonita para jugar. Tenemos que hacerlo lo mejor posible. Si no, no tendremos opciones de pasar”, declaró Pep en conferencia de prensa.

Claudio Bravo volvió a atajar en el arco del City este fin de semana, en el pobre empate de los Citizens ante Huddersfield por la FA Cup, donde el capitán de la Roja tuvo una correcta actuación y que volvió a abrir el debate sobre quién debe ser guardameta titular, sobretodo ahora que la Liga de Campeones está a la vuelta de la esquina.

Respecto al duelo contra los del Principado, Guardiola señaló que “la historia reciente del City es bastante buena, pero no fue así durante mucho tiempo. Europa nos analizará, nos matará si no ganamos. Para mí, el Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Estamos aquí para medir nuestro nivel y ver si podemos pasar de ronda”.

Un tema que no pasó desapercibido para el catalán fue el regreso al fútbol de Marcelo Bielsa, quien fue oficializado por el Lille de Francia. “Mi admiración por Bielsa es enorme, porque hace que sus jugadores sean mejores. No he conocido a nadie que hable mal de él”.