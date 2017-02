Polémico sandwich: Arquero XL del Sutton será investigado por supuesta vinculación a casa de apuestas

La derrota 2-0 de Sutton ante Arsenal por la FA Cup fue una anécdota dentro de lo que se vivió en el Gander Green Lane. Wayne Shaw, el arquero suplente XL del equipo de la quinta división inglesa, se robó las miradas cuando las cámaras lo captaron comiendo un sandwich en la banca en el segundo tiempo del partido.

Eso sí, el curioso acto puede costarle una sanción al guardametas. Según informó The Guardian, Sun Bets, una casa de apuestas en Inglaterra, pagaba 8-1 si es que Shaw comía un sandwich durante el compromiso, por lo que la FA, la federación del fútbol inglés, investigará al jugador por un posible vínculo con los apostadores, algo prohibido por el reglamento.

Ante el hecho, el portero XL se defendió. “Algunos muchachos me dijeron más temprano, antes del partido: ‘¿Qué va a pasar con la apuesta 8-1 del sandwich?’ Y yo dije: ‘No lo sé, no he comido nada en todo el día, así que quizás me coma algo más tarde’. Sun Bets tenía la apuesta 8-1 sobre comer un sandwich así que pensé que podría hacer algún tipo de broma. Todos los suplentes ya habían entrado y ya estábamos 2-0 abajo”.

Eso sí, las bases de la federación son claras respecto a estas situaciones. “Un participante no debe estar involucrado, directa o indirectamente o permitir, causar o provocar que alguna persona apueste sobre el resultado, el progreso, la conducta o cualquier aspecto u ocurrencia en un partido de fútbol o competición”.