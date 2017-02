Edgardo Bauza anticipó la forma en que jugarán con Chile y habló de Mauro Icardi

Chile le ganó dos finales a Argentina, pero en ninguna de ellas estuvo el entrenador Edgardo Bauza, quien ya anticipa el duelo clave que sostendrán ambos equipos el próximo 23 de marzo, por una nueva fecha de las Clasificatorias Sudamericanas.

El Patón volvió a reconocer que el partido ante la Roja será clave, añadiendo que buscarán la victoria desde el primer momento, sin especular.

“El partido con Chile es vital. Me preocupan los 14 amonestados, pero la convocatoria va a ser muy parecida a la última, entre 25 y 26. No quiero traer jugadores de Europa y que estén parados. Si hay suspendidos vamos a convocar del medio local. Creo que los equipos van a ser distintos y desde lo táctico también”, señaló el ex DT de San Lorenzo a TyC Sports.

“Contra Chile vamos a salir a buscar el partido y contra Bolivia no podemos. Conozco la altura como pocos, necesitamos tener una estrategia, una forma para llegar a ese partido bien… Estas Eliminatorias son muy complicadas”, agregó Bauza.

Por otro lado, el argentino aclaró la situación del delantero Mauro Icardi, quien no estará entre los citados para los compromisos ante Chile y Bolivia.

“El problema es de ustedes (la prensa) que lo nombran, yo no tengo ningún problema con Icardi. El centrodelantero de la selección es (Gonzalo) Higuaín, el segundo (Lucas) Pratto y cuando le pase algo a ellos puede ser convocado. Después está (Lucas) Alario, otro joven con gran futuro. Son los cuatro que yo tengo. A Icardi no lo quiero traer para que no esté sentado ni en el banco, lo voy a traer cuando pueda jugar”, argumentó.