Tevez estaría pensando retornar a Argentina a sólo un mes de llegar a China

La aventura de Carlos Tevez en la Superliga de China podría tener un rápido desenlace. A pesar de que llegó el 19 de febrero al país asiático, el atacante argentino sólo ha jugado un partido oficial y fue en la derrota de Shanghai Shenhua, su equipo, ante Brisbane Roar por la Champions de Asia, caída que lo dejó sin entrar a la fase de grupos del torneo.

Antes de que empiece el campeonato chino a inicios de marzo, el ex Manchester United podría abandonar su nuevo club para volver a Argentina. Según el diario Olé, Carlitos habría hablado con un ex compañero en Boca Juniors, a quien le reveló que no está bien en China, a pesar de ir a vivir con 19 personas, entre familaires y amigos.

“Hablé con él hoy mismo, está todo normal. Carlos está cómodo y no se irá de China”, aseguró Gustavo Poyet, DT del club asiático, algo que también confirmó Adrián Ruocco, representante del futbolista.

De todas formas, el citado medio afirma que el contrato de Tevez tiene dos cláusulas para salir del Shanghai Shenhua antes de noviembre de 2017: retirarse o volver a Boca Juniors.

Con su fichaje en el club chino, el ex jugador de Juventus se convirtió en el futbolista mejor pagado del mundo, con unas ganancias de US$3.3 millones mensuales.