César Farías confirmó presencia de Chumacero ante Unión Española

Unión Española buscará el pase a la zona de grupos de la Copa Libertadores el este jueves cuando enfrente a The Strongest por el partido de vuelta de la tercera fase del torneo continental, duelo que se jugará en el Hernando Siles de la Paz, a 3.600 metros de altitud.

Una de las preocupaciones en el local era la presencia de Alejandro Chumacero, una de las figuras del elenco boliviano y autor del 1-0 ante los Hispanos en Santiago, quien salió en el partido de ida con una contractura en su muslo derecho.

Pero para alivio de The Strongest, César Farías, su DT, confirmó en conferencia de prensa su titularidad. “Se hizo algunos trabajos de precaución, ya está bien. Puede sostener las exigencias”.

El ex seleccionador venezolano también analizó las claves del encuentro ante el conjunto de Martín Palermo. “El tema no es la altura, sino jugar bien. Tenemos que estar activos los 90 minutos del partido, moviendo el balón de un lado a otro. No debemos cometer errores, tenemos que evitar cometer faltas y no regalarles situaciones de pelota detenida”.

Además, el estratega cambiaría su esquema en La Paz, como ha sido costumbre en la actual edición de la Libertadores, pasando a jugar con tres atacantes. Los once del Tigre paceño serían Daniel Vaca; Diego Bejarano, Fernando Marteli, Luis Maldonado, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero, Raúl Castro, Walter Veizaga; Pablo Escobar, Matías Alonso, Rodrigo Ramallo.