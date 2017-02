Emiliano Vecchio busca club en Argentina, China y Brasil

Emiliano Vecchio no lo pasa bien en Brasil. Desde que llegó a Santos a mediados de 2016 por cerca de US$1 millón desde Qatar Sport Club, el ex volante de Colo Colo no ha podido consolidarse en el elenco Peixe, donde sólo ha jugado seis partidos en la Serie A.

Dorival Júnior, entrenador del equipo brasileño, no tiene considerado al argentino en sus planes, por lo que está buscando una salida. A pesar de que las negociaciones con Estudiantes de La Plata de Jeisson Vargas estaban avanzadas, según Globoesporte, la dirigencia de Santos rechazó el préstamo ofrecido por el club transandino, ya que pedían cerca de US$200 mil más el pago total del salario del jugador para que llegue a Argentina.

Mientras entrena separado del resto del plantel, Santos tiene como prioridad esperar una propuesta de un club del fútbol chino para vender al ex albo, aunque también estudian enviarlo a préstamo a algún club brasileño.

Por ahora, Vecchio, quien tiene contrato hasta fines de 2019, espera salir del Peixe en busca de opciones.