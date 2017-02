Ex figura de Barcelona ve a Sampaoli como el reemplazante ideal de Luis Enrique

La temporada de Jorge Sampaoli en Sevilla, con el que marcha en la tercera posición de La Liga de España y está en los octavos de final de la UEFA Champions League, ha llamado la atención en el mundo del fútbol y su nombre ha sido postulado para dirigir algún grande de Europa.

El Enano de Casilda ha sido relacionado con el Barcelona, que no vive un buen presente al mando de Luis Enrique. Los catalanes están prácticamente eliminados de la Champions tras caer 4-0 ante PSG en la ida de los octavos y en La Liga está a un punto de Real Madrid, el líder, aunque con dos partidos más.

Por eso, en España piensan en el recambio y ahora Bernd Schuster, ex jugador de Barcelona entre 1980 y 1988 y ex DT de Real Madrid, candidateó al ex seleccionador nacional para ser el nuevo entrenador del elenco Blaugrana.

“Creo que encajaría en Barcelona. Sampaoli está haciendo las cosas muy bien en el Sevilla. Es muy intenso y vive el fútbol y me gusta lo que hace con el equipo”, reveló el alemán al programa el Chringuito de Jugones.

“Creo que los jugadores tienen algo con él. Y no piensen que el Sevilla es diferente al Barca. También tiene sus estrellas y sus egos, también se pueden dejar estar en el entrenamiento mañana mismo”, añadió el ex entrenador de Real Madrid.

Los rumores suenan en medio de las negociaciones del casildense con Sevilla, club que le ofreció la extensión de su contrato por un año más, es decir, hasta mediados de 2019.