"Me debes 34.200 euros": El gol de Sané en el triunfo del City arruinó millonario pozo a hincha alemán

Una historia que pudo tener un final feliz y que todo hincha apostador sueña con alcanzar algún día, sin embargo un gol a los 85 minutos echó todo por la borda y la ilusión de ganarse un poco más de 23 millones de pesos chilenos quedó en nada.

Es la “trágica” historia de un joven alemán. Según publica el diario Bild, un hincha germano apostó 2 euros (casi 1.400 pesos chilenos) a que el Atlético de Madrid vencía 4-2 como visitante a Bayer Leverkusen y que Manchester derrotaba 4-3 a Mónaco en el Etihad Stadium.

Lo que parecía una arriesgada apuesta, comenzó a consolidarse en la parte final de ambos partidos cuando le acertó al resultado de los colchoneros en Alemania y al del City, sin embargo todo se derrumbó con el tanto de Leroy Sané a los 85′ lo que significó el 5-3 final a favor del conjunto de Pep Guardiola.

Ante la tristeza, el apostador publicó el boleto -casi ganador- en Twitter y recriminó a Sané por el gol: “Me debes 34.200 euros”, escribió.

El delantero alemán supo del caso y con humor le pidió disculpas al hincha que casi obtiene una cuantiosa ganancia. “Lo leí en el periódico, lo siento por ese pobre chico”.

I read about it in the newspapers … sorry for that poor guy 🙈😅 #inSané pic.twitter.com/Kx6X87Gti3

— Leroy Sané (@LeroySane19) February 22, 2017