Sampaoli conforme con el juego de Sevilla: "La diferencia en el desarrollo fue muy grande"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, celebró lo hecho por sus dirigidos este miércoles frente al Leicester City por Champions League. El entrenador argentino se mostró conforme con el 2-1 rescatado en España y adelanta lo que será la vuelta en Inglaterra.

“Estoy contento porque la diferencia en el desarrollo fue muy grande, imaginar una diferencia tan grande en Champions es difícil”, aseguró el casildense en la conferencia de prensa posterior al duelo ante los británicos.

“Nos medimos a un equipo que no te permite entrar en el espacio reducido donde marcan. No puedo esconder el gran juego que hizo mi equipo ante un rival que venía motivado, quedamos expectantes por lo que viene”, añadió el ex DT de la Selección chilena, quien anticipó la vuelta de los octavos de final.

“Vamos a ir a un estadio que va a estar apoyando de manera intensa, la idea es neutralizar eso con fútbol y crear más chances que ellos”, concluyó.