DT de Cruz Azul reta a La Volpe a "resolver los problemas como hombre"

El español Paco Jémez, entrenador de Cruz Azul de Franciso Silva, Enzo Roco y Martín Rodríguez, retó al argentino Ricardo La Volpe a resolver “cara a cara” sus diferencias, si es verdad que lo llamó “vendedor de humo”.

“Si se cree en la necesidad de tener que decirme algo lo invito a que se venga conmigo a un sitio escondidito, donde no nos puedan interrumpir y me diga a la cara lo que tenga que decir, como los hombres“, dijo Jémez en referencia a unas declaraciones de La Volpe sobre el español.

En una entrevista a la televisión mexicana, La Volpe, técnico del América, afirmó que Jémez vende humo, a lo cual el español reaccionó sorprendido cuando lo abordaron sobre el particular en una conferencia de prensa tras vencer 3-0 al Querétaro en la Copa Mx.

“Por qué tienen la puñetera manera de meterse conmigo, tan importante soy que no pueden vivir sin mí; soy una persona simple que viene a trabajar a un país, a hacer las cosas lo mejor posible, no sé por qué me tienen que estar insultando”, señaló Jémez.

El clásico joven

El Cruz Azul de Jémez, decimosexto de la clasificación del torneo Clausura 2017, visitará el sábado al América de La Volpe, decimocuarto, en el partido más esperado de la octava jornada del campeonato. Al referirse a eso, Jémez anunció que llegará al estadio Azteca una hora y media antes y se irá una hora y media después y estaba disponible si la Volpe necesitaba decirle algo de frente.

“Creo que eso es un acto de valentía, no sentarse con un micrófono a 15 kilómetros; yo tengo una educación, la que me dio mi familia y habló del América como un gran equipo porque creo que lo es, si quiere entrar en un juego para calentar el partido y si siente necesidad de decirme algo, nos vamos los dos solitos a un sitio donde no nos vea nadie”, reiteró.

El Cruz Azul de Jémez y el América de La Volpe están necesitados de puntos para acercarse de a poco a la zona de clasificación, lo cual hará más espectacular el encuentro, uno de los más esperados en cada torneo mexicano por poner cara a cara a dos de los clubes más emblemáticos de la liga.