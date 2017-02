DT de Lille: "No trabajo a la sombra de Marcelo Bielsa"

El francés Franck Passi, actual entrenador de Lille, dijo este jueves no trabajar “a la sombra de Marcelo Bielsa”, quien se hará cargo del club a partir del próximo julio.

Passi salió al paso de las declaraciones del defensa del equipo Sébastien Corchia, quien afirmó, también este jueves, que su actual técnico sería el “adjunto” del argentino la próxima temporada.

“No sabía que Sébastien Corchia era mi agente”, apuntó irónico el francés en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará a su equipo contra el Burdeos este sábado.

“Si él sabe lo que voy a hacer después del 30 de junio, yo todavía no lo sé. No trabajo a la sombra de Marcelo Bielsa. He venido para estos 13 partidos (…) con un objetivo muy preciso, que es mantener al equipo” en primera división, apuntó Passi, que venció en su debut al Caen (1-0) en la última jornada de liga

“Sabemos que Bielsa entrenará al Lille”, concedió Passi, “pero saber el nombre del futuro entrenador no cambia nada”.

Se lo toma con calma

Passi, en cualquier caso, no pareció molesto antes la insistencia de los periodistas sobre la cuestión Bielsa.

“Vengo de un club (el Marsella) donde la presión es mayor que aquí. Para mí no es un problema que me pregunten sobre Bielsa. Me centro en lo esencial: trabajar para obtener el mayor número de puntos posible”, abundó.

El técnico celebró asimismo el hecho de trabajar “en unas condiciones tan buenas”.

“Estoy muy contento de poder formar parte de este proyecto y quiero hacer de mi equipo un conjunto ganador, que avance”, añadió.

Por último, Passi supeditó la mejora de su equipo a la confianza de sus jugadores y ésta, a las victorias. “Tenemos que seguir ganando para ver la verdadera cara del equipo. Con los triunfos los jugadores se liberarán”, razonó.