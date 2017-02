Paranaense derrotó a Capiatá y será el primer rival de la UC en la Libertadores

El Gráfico Chile / AFP

En un duro partido que cosechó emociones en varios pasajes, el Paranaense de Brasil eliminó al Capiatá de Paraguay de la Copa Libertadores 2017 al vencerlo 1-0 este miércoles, en la revancha por la tercera fase disputada ante unos 10.000 espectadores en el estadio Erico Galeano del conjunto local.

En el partido de ida, el Capiatá, cuyo nombre quedó marcado desde su osada victoria 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Sudamericana 2014, había obtenido un heroico empate 3 a 3.

En la revancha, los paraguayos entraron muy confiados con el público de su lado y la creencia de que el partido de este miércoles sería de puro trámite, habida cuenta de la cosecha de goles del juego de la semana pasada en Curitiba.

A los 12 minutos, el argentino ‘Lucho’ González venció al arquero Bernardo Medina tras una jugada que sorprendió a la relajada defensa de los “escoberos” paraguayos.

Un minuto después del revés, el delantero capiateño Roberto Gamarra tuvo a su merced el empate. Su remate, rasante desde la izquierda pasó lamiendo el travesaño.

A loa 41 minutos, Pimpao ejecutó un disparo potente desde la derecha que contuvo con solvencia el arquero Bernardo Medina.

Los visitantes presentaron una disposición táctica distinta a la exhibida en el juego de ida, con hombres que hicieron el pressing en todos los rincones de la cancha.

El cuadro local no defendió, no atacó, no creó. Fue tan insulso que al delantero Gamarra lo castigaron en solitario, hasta que el técnico Diego Gavilán se dio cuenta e intentó corregir la falencia ordenando -antes de finalizar el primer tiempo- la entrada del atacante Dionisio Pérez en sustitución de David Mendoza.

A los 55 minutos, ‘Lucho’ González remató con posibilidades desde la media luna del área. La pelota pegó en un defensor y se fue al córner.

A los 88 minutos, Gedoz, que había ingresado en el segundo tiempo por Carlos Alberto, disparó un fuerte remate al palo derecho que se fue afuera.

Un minuto después, Pérez volvió a probar desde fuera del área en un desesperado intento por empatar pero la adversidad se apoderó de los locales.

El humilde Deportivo Capiatá se disponía a dar de que hablar en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, pero el Paranaense le cortó la ilusión que había nacido con el épico encuentro jugado en el estadio Arena Baixada.

Paranaense se integrará al Grupo 4 de la Libertadores que completan San Lorenzo de Argentina, Universidad Católica de Chile y Flamengo de Brasil.