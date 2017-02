Roberto Mancini lidera los cantidatos para reemplazar a Claudio Ranieri en el Leicester

Bastante sorpresa causó en Inglaterra la decisión que tomó la dirigencia del Leicester al despedir al técnico Claudio Ranieri. A pesar de ser el actual campeón de la Premier League, los directivos del cuadro inglés no soportaron la mala campaña que está realizando el equipo durante esta temporada: están en la decimoséptima posición con 21 puntos, uno más que la zona de descenso.

Ante este escenario y considerando que el Leicester todavía sigue vivo en la Champions League y necesita revertir de forma inmediata los malos resultados en la liga local, la directiva del club ya está analizando al reemplazante de Ranieri. Uno de los candidatos que más fuerte suena es Roberto Mancini tiene a su favor haber sido jugador del Leicester y además ser campeón con el Manchester City en la temporada 2011/2012 y al de Copa de Inglaterra en 2011.



Otro de los viejos conocidos que aparece en la órbita del equipo es Nigel Pearson. El entrenador inglés estuvo al mando del Leicester entre los años 2008 y 2010 por lo que conoce a la perfección todos los detalles del club; el único problema es que su salida se debió a discrepancias con la dirigencia del club.

Los otros tres candidatos son Guus Hiddink, Alan Pardew y Gary Rowett. El ex entrenador del Chelsea es de todo el gusto de la dirigencia del club inglés tanto así que antes de fichar por los “blues”, ya le habían ofrecido el puesto de técnico. “Es verdad que el Leicester me quería para esta temporada. Pero yo ya había decidido que prefería descansar, no quería hacer nada este año”, afirmó hace algunos meses Hiddink.