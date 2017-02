Gary Medel le abre la puerta del Inter a Alexis: "Aquí hay hambre de triunfos"

La posible partida de Alexis Sánchez del Arsenal, tiene a varios clubes europeos en situación expectante y uno de ellos es el Inter de Milán. El tocopillano no ha logrado renovar con el conjunto Gunners y tras una temporada practicamente para el olvido, todo parece indicar que su salida de Londres es cuestión de tiempo.

En Italia, creen que Gary Medel, quien lleva un poco más de dos años en el conjunto neroazurri, podría incidir en una posible llegada de Alexis, uno de los anhelos de la dirigencia lombarda.

“¿Si puedo ayudar para que Alexis venga a Inter? Él es un gran jugador, de esos delanteros que todos los clubes buscan. Yo no sé qué será de su futuro, pero si me preguntara por el Inter, le diría que aquí hay un gran grupo, un entrenador muy bueno y una dirigencia con hambre de triunfos. Un proyecto como éste no se puede encontrar en cualquier lugar”, reconoció el Pitbull en una entrevista en el Corriere dello Sport.

Sobre su renovación en el Inter, Medel fue claro: “Las negociaciones para la renovación de mi contrato son muy simples: Inter quiere que me quede y yo quiero quedarme aquí, porque estoy feliz en Milán. Mi agente (Fernando Felicevich) viene después del Inter-Roma a conversar con la dirigencia. La idea es llegar rápidamente a un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, sostuvo.

Por último, el ex UC aseguró que “mi objetivo es ganar un trofeo para la hinchada, porque se lo merecen. No oculto que me gustaría ir de inmediato a la Champions League o ganar algo, pero en el fútbol los proyectos son a mediano y largo plazo, hay que tener paciencia. Estamos trabajando para volver a ganar después de un cambio generacional”.