Jorge Aravena fue despedido como DT de Comerciantes Unidos de Perú

Sólo cuatro partidos duró la aventura del técnico chileno Jorge Aravena con el Comerciantes Unidos de Perú. El Mortero alcanzó a estar sólo 7 semanas en el cuadro incaico, antes de ser despdido por la dirigencia del club tras la derrota frente a Alianza Lima.

Un duelo que marcó un ante y un después para la directiva de Comerciantes, quienes optaron por sacar al DT que les entregó sólo un punto en cuatro jornadas, según apunta este viernes el diario El Bocón de Perú.

Sin embargo, y según apunta el mismo medio, el Mortero lo está pasando pésimo en el vecino país, e incluso ha sido amenazado por molestos fanáticos del club.

“Yo no renuncié. El presidente del club, Aníbal Pedraza, me despidió hacer un par de días por la derrota ante Alianza Lima. Nos han rescindido el contrato de manera inesperada y estamos varados en Cutervo. El equipo ha viajado a Lima y yo sigo acá, lo que me preocupa es que tanto a mí como a mi preparador físico, Cristian Vial, nos están enviando amenazas”, señaló Aravena a Los Cronistas Del Deporte de Radio Ovación.

“Me dicen que me vaya de Cutervo, que hemos venido a estafar y que nos van a mandar a las rondas campesinas. Estamos muy asustados. Pedraza está en Chiclayo y me ha pedido que vayamos para arreglar el tema, pero no tenemos dinero porque el club no nos ha pagado”, sentenció Mortero a la mencionada emisora.