Jorge Sampaoli apunta al "sueño" de ganar La Liga de España con Sevilla

Un trascendental partido tendrá el Sevilla el próximo sábado 25 de febrero por la fecha 24 de La Liga de España, cuando enfrente al Real Betis en el derbi de la ciudad. De ganar, el equipo de Jorge Sampaoli puede igualar en la cima de la tabla del campeonato a Real Madrid, con 52 puntos, algo que no pasa desapercibido para el estratega.

“En el campo uno se puede tomar este tipo de partidos con la necesidad única de darle a la afición una alegría (como el Betis), o pensar como nosotros en que tenemos ahí la punta del torneo. El resultado del Real Madrid nos da una chance de vivir un sueño. El equipo tiene que lograr ganar para estar punteros. Como cualquier persona del fútbol que sueña, nosotros soñamos con esta posibilidad”, sentenció el técnico en conferencia de prensa.

El ex seleccionador nacional no se confía del rival de la próxima fecha, que a pesar de ubicarse en la 15ª posición de La Liga, jugar como visitante en el Benito Villamarín puede influir.

“Va a ser un partido y un escenario muy complejo, incomoda mucho a cualquier rival. Es el momento de soñar con estar arriba. Que el ambiente influya depende. Si las emociones están centrado más en lo externo que en aspectos del juego, mejor para nosotros. El Betis es más importante lo que haga dentro del campo. Nosotros estaremos solos ante mucha gente del equipo rival“, afirmó el ex DT de a selección chilena.

Para finalizar, Sampaoli habló sobre la destitución de Claudio Ranieri, DT de Leicester, luego de que el club sevillano venciera 2-1 a los Foxes por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League.

“Desde la lejanía y por el respeto que me merece él, es una cosa que me pone muy triste. Alguien que logró algo impensado, que sea destituido al año siguiente. Lamentablemente, los entrenadores somos juzgados cada semana y estamos vinculados a cuestiones que no se recordarán dentro de una semana”, concluyó Sampaoli.