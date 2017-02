Claudio Ranieri y su polémica salida de Leicester: "Mi sueño murió"

Luego de ser despedido como entrenador de Leicester, club que está a un punto de la zona de descenso en la Premier League, Claudio Ranieri publicó un comunicado en el que se despidió de los Foxes, elenco con el que consiguió un histórico título de liga en la temporada 2015-16.

“Ayer mi sueño murió. Después de la euforia de la temporada pasada y coronarse campeón de la Premier League, todo lo que soñaba era quedarme en Leicester, el club que siempre amé. Lamentablemente, no se pudo”, expresó el italiano.

Ranieri dirigió gran parte de sus emotivas palabras a los hinchas de los Foxes, a quienes consideró como parte clave del título obtenido en mayo de 2016.

“La aventura fue increíble y siempre viviré con eso. Les agradezco de corazón a todos en el club, todos los que fueron parte de lo que logramos, pero más que nada a los hinchas. Me quisieron desde el primer día. Yo también los quiero”, afirmó el ex DT de Chelsea.

“Nadie podrá quitarnos lo que hemos logrado juntos y espero que piensen en eso y sonrían todos los días de la forma que yo lo haré por siempre. Fue un tiempo maravilloso y de mucha felicidad que nunca olvidaré. Ha sido un placer y un honor ser campeón con todos ustedes”, concluyó.

Cabe recordar que en agosto pasado el experimentado director técnico italiano había firmado un contrato que lo ligaba hasta mediados de 2020 con el vigente campeón de la Premier League.

Here is the statement from Claudio Ranieri, released to @PAdugout #LCFC pic.twitter.com/5u6ZrfEENE

— PA Dugout (@PAdugout) February 24, 2017