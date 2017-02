Repetto fue despedido como DT de Olimpia tras quedar eliminado de la Libertadores

La eliminación de Olimpia por penales ante Botafogo en la Copa Libertadores dejó al elenco de Asunción sin poder entrar en la fase de grupos de la competición, uno de los objetivos de la temporada.

Por este motivo, Pablo Repetto, DT del club paraguayo y quien llevó a Independiente del Valle a la final de la competición en 2016, fue despedido de su cargo a dos meses de arribar al Decano. El uruguayo, cuando la decisión era un secreto a voces pero no se oficializaba, se fue en picada contra la dirigencia de Olimpia.

“No me deja de sorprender, porque nosotros llegamos a un club para un proceso y sabíamos que esta primera etapa iba a ser complicada”, aseguró a Radio Monumental 1080 AM el estratega, quien también reveló que había pensado en la renuncia por la demora de los refuerzos.

“Nos complicó mucho el tema de las incorporaciones porque no se dieron las negociaciones. Estuve a punto de renunciar cuando se demoraron las contrataciones. Montenegro llegó sobre el final, hizo 35 minutos de fútbol antes de debutar en la Copa”, señaló el entrenador. Repetto se mostró afectado por no poder lograr los objetivos en el equipo paraguayo, con el que en el torneo local había conseguido una victoria y un empate en dos partidos.

“Lastimosamente no lo voy a poder cumplir. No hay que hacer un drama, estoy agradecido al pueblo olimpista, que la gente disfrute del gran plantel y que apoyen a los chicos que van a dar muchas alegrías”, sentenció el ex DT de Defensor Sporting.