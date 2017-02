La revancha de Mauricio Viana tras su pesadilla de seis meses en México

Mauricio Viana ha tenido un inicio de 2017 soñado. El arquero nacido en Sao Paulo llegó a Sporting Cristal, el último campeón del Torneo Descentralizado de Perú, para reemplazar a Diego Penny. Ha sido titular en los cuatro partidos del actual campeonato y no le han anotado goles. De hecho, su estilo de juego, que se caracteriza por ser seguro al salir a cortar centros y su buen manejo con la pelota en los pies, lo han llevado a ser elogiado en menos de un mes.

La prensa lo compara con Ramón Quiroga, leyenda del fútbol peruano y quien jugó los Mundiales de 1978 y 1982, y también hizo historia en la Máquina Celeste, club donde jugó nueve años.

Estos elogios, dice Viana, han sido posibles por el recibimiento que ha tenido en el elenco que dirige José Guillermo Chemo del Solar. “Estoy súper bien acá, contento y tranquilo. Los hinchas me han recibido muy bien. Sporting Cristal es un equipo grande y he tenido este nivel gracias al trato y eso me lleva a sentirme cómodo donde estoy. El Chemo es un entrenador que te da confianza, me ha entregado mucho respaldo desde que llegué, por eso es que he podido jugar así de bien”.

El juego con los pies de Viana ha sido destacado en Perú / Diario Depor de Perú

Además de buscar continuidad, el arquero aceptó el ofrecimiento del elenco de Perú para participar en la Copa Libertadores, competición donde desde 2004 no clasifican a los octavos de final, uno de los desafíos de la actual campaña. En su grupo jugará ante Santos de Brasil, Independiente de Santa Fe de Colombia y The Strongest boliviano.

“En este club hay una espinita clavada en la Libertadores. Hace muchos años que no se pasa de la fase de grupos y en esta temporada acá se apunta a superar eso. Se armó un buen equipo y estamos ilusionados en lograr pasar a la siguiente ronda. El 9 de marzo tenemos un partido importantísimo contra Santos, de ahí un viaje a Colombia y después debemos jugar contra Es un grupo muy, pero muy complicado”, asegura el ex Wanderers a El Gráfico Chile.

El portero busca una revancha después de un segundo semestre de 2016 de pesadilla, donde sólo jugó dos partidos en Copa MX. En junio tenía todo listo para ser presentado en Universidad de Chile, pero una oferta de Jaguares de Chiapas, del fútbol azteca, hizo que Viana y su representante cambiaran de parecer, ya que también era un buen negocio para Santiago Wanderers, dueño de su carta.

Bravo es el mejor arquero del mundo

En un principio, era una venta de cerca de 300 mil dólares por el 100% del pase y firmaría por tres años. José Saturnino Cardozo, DT del elenco mexicano, había pedido expresamente al chileno, por lo que Viana firmó en el club, pero una serie de problemas fuera de la cancha lo hicieron pasar uno de los peores semestres de su carrera.

“Esos seis meses fueron por problemas extrafutbolísticos, no por nivel deportivo. Mi transfer llegó a los dos meses de firmar en Jaguares, cuando ya iba la octava fecha. El club no tenía plata además, no le pagaba a Wanderers, entonces fueron problemas que tuve fuera de la cancha. El técnico me quería, pero no podía jugar. Así que el club llevó a un arquero argentino (Franco Crivelli) para ocupar ese lugar”, señala el chileno.

De todas formas, después de una posible salida, se quedó para luchar por un puesto en el club mexicano, pero el despido de Cardozo a mediados de septiembre tras una victoria, dos empates y seis derrotas en la liga, complicó aún más su estadía.

Eso sí, Viana agradece haber tomado esa decisión y según él, fue clave para tener el rendimiento de hoy en Sporting Cristal, club donde está a préstamo por un año con opción de compra. “Igual al final me quedé para poder tener una revancha, y si bien no se pudo, me sirvió para conocer el fútbol mexicano, trabajar bien y prepararme, por eso creo que me he adaptado rápido a Perú”.

“Nadie se ha contactado conmigo de la Selección”

Mauricio Viana ha formado parte de la selección chilena a nivel juvenil, donde jugó en las categorías sub 17 y sub 20. Además, fue convocado a la Roja adulta en 2011 y 2012, cuando Claudio Borghi hizo un equipo de proyección con jugadores del fútbol local.

A pesar de estar mostrando un buen nivel en su actual equipo, Viana todavía se ve lejos de una convocatoria. De hecho, nadie del cuerpo técnico de Juan Antonio Pizzi ha tenido acercamientos con el surgido en Wanderers. Además, después de Claudio Bravo, a quien define como “el mejor arquero del mundo”, Johnny Herrera y Christopher Toselli, dice, hay otros arqueros con más chances.

Viana es titular indiscutido / Facebook Sporting Cristal

“Nadie se ha contactado conmigo de la Selección. Hay arqueros como Darío Melo y Gabriel Castellón que son menores que yo y que fueron a la China Cup por algo. Creo que ellos están más cerca. Yo estoy enfocado acá, en lograr títulos y hacer una buena Copa Libertadores. Eso sí, si me llaman, voy encantado”, asegura el jugador del Cervecero.

“Siempre he querido jugar en España”

Después del 2017, Viana deberá decidir cuál será el próximo paso para seguir creciendo en la carrera, que a sus 27 años, está recién empezando a alcanzar la madurez. Respecto a la posibilidad de llegar a un club grande, asegura que está en uno de los equipos importantes a nivel sudamericano, aunque no se cierra a otras opciones.

Pienso en volver a mi querido Wanderito

“La verdad es que Sporting Cristal es un equipo muy grande en Perú y me siento feliz donde estoy. Eso sí, siempre he querido jugar en España, es el fútbol donde he soñado estar alguna vez. Y en Chile tuve la oportunidad de llegar a la U, pero llegó la opción de México y con mi representante tuvimos que decidir. Si a corto plazo sale la oportunidad en un club chileno de los grandes, tendría que barajar muy bien la opción”, reveló el ex Chiapas.

De todas formas, el portero tiene un objetivo seguro: volver al club donde se formó. “Pienso en volver a mi querido ‘wanderito’ cuando esté terminando mi carrera, donde volvería incluso a jugar gratis”.