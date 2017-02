Mauricio Viana denuncia graves insultos xenófobos tras derrota del Sporting Cristal

El buen momento que atraviesa el portero Mauricio Viana vivió un episodio bastante negativo este fin de semana. Tras la derrota del Sporting de Cristal de Perú por 2-1 ante Sport Rosario, el arquero nacional habló con los medios de comunicación y realizó una fuerte denuncia por insultos xenófobos durante el encuentro.

“Me siento enojado también por muchas circunstancias extrafutbolísticas que se me dieron afuera; no puede ser que un recogebolas me esté gritando improperios y esté descalificándome por mi país. Eso me parece inaceptable”, explicó el arquero.

Con respecto a la caída ante el Sport Rosario, el ex arquero de Santiago Wanderers, expresó su molestia. “Me siento molesto y caliente por haber perdido el invicto. Esta cancha es muy complicada y no pudimos lograr nuestro fútbol. Por su lado ellos sí lograron hacer el suyo: mandar un pelotazo y aguantar la pelota”, comentó el deportista nacional.