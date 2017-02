Justicia de España procesa a Víctor Valdés por falsear documentos

Un momento bastante complejo está pasando Víctor Valdés. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia comunicó que el portero del Middlesbrough es parte de los once acusados de supuesto delito de falsedad documental y grupo organizado. Esto por haber obtenido el título de patrón de yate habiendo sido suplantados en el examen por otras personas que habrían utilizado identificación falsa.

La Audiencia de Valencia habría rechazado el recurso de apelación presentado por los procesados contra la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado. Los recurrentes, según detalla la sala en su auto, pertenecen mayoritariamente al grupo que la magistrada instructora define como “suplantados”.

Los acusados niegan haber intervenido en la falsedad de los documentos, aseguran que no pagaron a nadie y que no se presentaron al examen. Los magistrados recuerdan que “el delito que se investiga no es de los llamados ‘de propia mano’, es decir, que no hace falta realizar personal y directamente la acción, en este caso la falsificación”.

“El Tribunal Supremo es constante al señalar que cabe la coautoría por cooperación necesaria, como sería el caso, en el que el titular del documento facilita su fotografía y datos para la falsificación, incorporando el documento al tráfico jurídico”, añaden.

En esto es en lo que se ha basado la instructora para seguir adelante con el proceso contra los “suplantados”, porque “de alguna forma facilitaron sus datos y sus documentos para la obtención de los títulos de náutica”, ha concluido la sala.