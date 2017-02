La sinceridad de Aaron Ramsey: "Hemos defraudado a Wenger algunas veces"

El trabajo de Arsene Wenger en la banca del Arsenal sigue en generando críticas. En la Champions League el cuadro de Alexis Sánchez cayó en el partido de ida ante el Bayern Munich por 5-1, mientras que en la Premier, el equipo no levanta cabeza y marcha en la cuarta posición a 13 puntos del Chelsea quien actualmente lidera el torneo.

A pesar de todo los análisis negativos que rodean al trabajo de Wenger, los jugadores sigue mostrando su apoyo. En esta oportunidad fue Aaron Ramsey quien alzó la voz sostuvo que el técnico francés “ha sido un gran funcionario para el Arsenal y un gran entrenador para mí y los jugadores. Lo hemos defraudado a veces. Es injusto algunas de las cosas que se han dicho. La gente tiene derecho a su opinión, pero en lo personal ha sido genial”.

En entrevista con el diario Mirror, el volante ofensivo también se refirió a la última derrota del Arsenal en la Premier como en la Champions League. “Obviamente estamos profundamente decepcionados con los resultados que hemos tenido. El equipo está decepcionado y sufriendo un poco pero somos futbolistas profesionales. Tenemos que hacer las cosas bien y ojalá responder ante el Liverpool”, sostuvo el jugador.



Aaron Ramsey defends Arsene Wenger amid Arsenal criticism – "the players have let him down"https://t.co/mtwUO25kbp pic.twitter.com/Y4AUw5cR8M

