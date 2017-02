Pep Guardiola: "No sé cuál es el primer o segundo arquero"

Manchester City vuelve a escena en la FA Cup, cuando juegue este miércoles el replay ante Huddersfield, duelo en donde no está clara la presencia de Claudio Bravo o Willy Caballero como arquero titular.



Esto porque el entrenador de los ciudadanos, Josep Guardiola, volvió a señalar que no tiene claro quién irá desde la partida, ya que desde su punto de vista están en el mismo nivel.

“Ellos (Caballero y Bravo) son muy profesionales, son excepcionales, por lo que no hay problema en ello”, explicó Pep sobre el chileno y el argentino.

“Tal vez no me crean, pero no sé cuál es el primero y cuál el segundo. Tengo que decidir y ver, analizando el pasado reciente y el futuro próximo. Vamos a decidir partido a partido”, añadió.

Bravo fue traído en agosto desde FC Barcelona para ser titular, pero ha perdido su plaza las últimas semanas en beneficio del ex Málaga.

El chileno regresó en el primer partido en el campo del Huddersfield hace diez días y podría jugar en la repetición del partido en el Etihad Stadium este miércoles.