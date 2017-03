Nicolás Maturana pretende dejar Necaxa por la falta de minutos de juego

A pesar de llegar a fines de 2016, Nicolás Maturana no está contento en Necaxa. El futbolista surgido en Universidad de Chile llegó libre en diciembre en busca de la continuidad que no encontró en los azules.

Pero el objetivo del volante de 23 años tampoco se ha cumplido en tierras aztecas, donde ha sumado un total de 329 minutos en siete partidos, algo que lo tiene inquieto.

“Necesito jugar para volver a la Selección, que es lo más importante. Vine a México por la vitrina, pero no la estoy encontrando. Si no la tengo, tendré que hablar con el club y analizar la mejor opción para salir“, aseguró el ex Palestino.

“Soy un jugador confiable para el técnico, pero eso depende de él. Él se tiene que dar cuenta en algún momento que tiene que hacerme jugar por lo que estoy rindiendo. Si no, tendré que buscar otro rumbo“, añadió el chileno.

El ex seleccionado sub 20 ha jugado 96 minutos en cuatro partidos del Clausura azteca y no ha sido titular en ninguno, mientras que en Copa MX promedia 233´ en los tres encuentros y ha sido estelar en todos. Además, tiene un gol con la camiseta de los Rayos.