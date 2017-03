Özil reveló polémico episodio con Mourinho: "Si eres tan macho, ¿por qué no juegas tú?"

Antes de llegar a Arsenal, el alemán Mesut Özil jugó tres temporadas en Real Madrid, donde arribó a pedido de José Mourinho, quien dirigió a los Merengues entre 2010 y 2013. El volante de 28 años era uno de los preferidos de Mou, pero en nueva autobiografía “La magia del juego. Y lo que necesitas para que tus sueños se hagan realidad”, el jugador de los Gunners reveló un polémico episodio que vivió con el actual entrenador de Manchester United.

“Si dice una palabra más, estallo. Si dice una sola palabra más. ¿Pero qué es lo que quiere el tipo de mí? ¿Por qué me machaca tanto? No es normal. Es de locos. Yo qué sé de qué va esto. En todo caso es sumamente injusto. Estoy sentado en el vestuario en el descanso del partido del Real Madrid. Mi equipo. Y José Mourinho, nuestro entrenador, grita y grita. Y grita. Y grita. Sobre todo me abronca a mí. En realidad al único al que está abroncando es a mí. Intento pasar, que las críticas no me afecten. Porque me doy cuenta de que me estoy comenzando a calentar”, escribe Özil.

“Piensas que basta con dos pases bonitos. Eres demasiado fino para los `uno contra uno´ . Piensas que con esto basta, que dando el 50% es suficiente. (Mou) se para. Me mira con sus ojos castaños. Yo le miro a él. Como dos boxeadores antes del primer round. Él ni se inmuta. Sólo espera que yo reaccione. Cuánto le odio en esos momentos. Y eso que en fondo me encanta Mourinho”, añade el volante.

Luego de que el alemán le pregunta qué es lo que realmente quiere de él, Mourinho responde. “Quiero que juegues como tú sabes. Quiero que vayas a los `uno contra uno´ como un hombre. ¿Sabes cómo son tus uno contra uno? ¿No? Pues voy a enseñártelo. Mourinho se puso de puntillas, puso sus brazos alrededor del cuerpo a modo de abrazo, formó los labios como si fuera a dar un beso y dio saltitos”.

Luego, el jugador de Arsenal le contestó. “Si eres tan macho, ¿por qué no juegas tú?”. Se sacó la camiseta y se la tiró a Mou a los pies. “Toma, póntela”, le gritó delante de todos.

“Mourinho se rió y le dijo `eres un cobarde´ y siguió con sus provocaciones:. “¿Qué quieres? ¿Esconderte bajo la ducha caliente? ¿Enjabonarte el pelo? ¿Estar solo? ¿O quieres demostrar a tus compañeros y a los aficionados ahí fuera de lo que eres capaz (como futbolista)”, revela el ex Werder Bremen.

“Después me arrepentí de haber dejado a mis compañeros abandonados. Por la noche fui a ver a Sergio Ramos y me disculpé. También pedí perdón a los demás. Más tarde hice las paces con Mourinho y me di cuenta de que sólo quería que diera lo mejor de mí”, concluye Özil.

Juntos en Real Madrid lograron la Copa del Rey en 2011, La Liga de España en 2012 y la Supercopa de España en 2012.