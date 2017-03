Sampaoli tras victoria de Sevilla ante Athletic: "Fue todo muy estresante"

El Gráfico Chile/AFP

Sevilla tuvo que poner algo más que fútbol este miércoles en el Sánchez Pizjuán. Como pocas veces en la actual temporada, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli sufrió para mantener el 1-0 logrado a lo 14´, cuando Vicente Iborra anotó a través de un rebote del penal desperdiciado por Stevan Jovetic.

El elenco andaluz estuvo lejos del nivel que venía mostrando a lo largo de la campaña, pero finalmente se quedó con el triunfo que lo ubica en la tercera posición de La Liga de España, con 55 unidades, una menos que Real Madrid y dos menos que el líder Barcelona.

“Fue importante haber ganado un partido donde no encontramos el juego, donde jugamos de la forma que más acomoda al rival. Fue todo muy estresante”, aseguró el estratega casildense.

“Por suerte mantuvimos la victoria, la sostuvimos, jugamos en un terreno donde habitualmente no lo hacemos y lo hicimos con mucho esfuerzo. No tuvimos el control del juego y al no tener el control del juego, el rival que salió a no dejar jugar, nos incomodó mucho”, añadió.

Además, el ex seleccionador nacional apuntó que vio cansado a sus dirigidos por el desgaste de jugar entre semana. “El hecho de jugar tan seguido. No estábamos frescos para hacer lo que mejor hacemos que es jugar”.

Sampaoli, cuyo equipo sigue presionando a Real Madrid y Barcelona, aseguró que seguirán luchando por La Liga. “Intentaremos buscar la posibilidad de estar ahí. Tendremos que mejorar la impresión de hoy para tener chances contra equipos que todos los fines de semana tienen argumentos para ganar muchos más partidos”.