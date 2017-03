Sigue la crisis en la AFA: amenazan con resta de puntos si los equipos no se presentan a jugar

Luego de dos meses y medio, la pelota volverá a rodar en el fútbol argentino. O al menos, así debiera ser. Los dirigentes del balompié de ese país, que intentan luchar contra la crisis que vive la AFA, habían establecido que este viernes 3 de marzo se reanudaría la Primera División trasandina, cuando se juegue la fecha 15.

Pero ahora, Sergio Marchi, secretario de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), con el apoyo de los capitanes de los clubes, quiere impedir que se inicie el campeonato en la fecha establecida, por lo que ha entrado en una pugna con los directivos, quienes quieren respetar lo establecido.

“No arrancamos, no pagaron y la plata que va a ingresar no alcanza”, aseguró Marchi en declaraciones recogidas por Clarín.

El dinero al que se refiere el secretario que representa los intereses de los jugadores es el de la indemnización de US$23 millones del contrato de Fútbol Para Todos para transmitir el fútbol argentino por televisión abierta, que rescindió el gobierno de Mauricio Macri.

Y es que la mayoría de los clubes trasandinos tienen deudas con sus futbolistas, ya que no han tenido ingresos por la transmisión televisiva. Hoy, la AFA sigue negociando con las cadenas ESPN, Fox/Turner y Mediapro para vender los derechos de TV y hasta que no haya acuerdo, el dinero no ingresará a los equipos.

Los directivos quieren partir sí o sí el fútbol este fin de semana con la plata de la indemnización y amenzaron a Agremiados que si los jugadores no se presentan, se les quitarán puntos a los equipos.

“El dinero está hoy. Si no querés jugar, vamos a conciliación obligatoria. Y si no alcanza hoy, tampoco va a ser suficiente la semana que viene. Es lo que hay. Arranca o no arranca más”, amenazó Claudio Chiqui Tapia, presidente de Barracas Central y uno de los que encabeza las negociaciones para vender los derechos televisivos del fútbol.

“Hasta que elijamos a una de las cadenas televisivas, hay 350 millones de pesos (US$23 millones), peor es nada. Si no empezamos ahora, tampoco arrancará el otro fin de semana”, añadió Daniel Angelici, mandamás de Boca Juniors.

Eso sí, en caso de que los futbolistas, bajo la defensa de su gremio, no se presenten, los directivos ya pusieron sus condiciones.

“O jugamos con los futbolistas de Primera o lo hacemos con juveniles, pero se juega”, aseguró José Manzur, presidente de Godoy Cruz.