Willy Caballero es candidato a jugador del mes en Manchester City

Es sabido que Claudio Bravo no vive un buen momento en el Manchester City de Inglaterra, tras haber perdido la titularidad y además por la serie de críticas que recibe por su rendimiento.

Y eso se suma al correcto rendimiento de su reemplazante, el argentino Willy Caballero, que ha respondido a la confianza de Pep Guardiola en los últimos partidos de los Citizens.

Por eso, el mismo club inglés postuló al trasandino como candidato al mejor jugador del mes de febrero, junto al alemán Leroy Sané y al puntero Raheem Sterling. La votación se realiza en la página de la institución.

It's @EtihadAirways Player of the Month time! @willy_caballero, @LeroySane19 or @sterling7? 🤔

Vote ➡️️ https://t.co/qpEUeW5rkf #mcfc pic.twitter.com/nykTT2L1zC

— Manchester City (@ManCity) March 2, 2017