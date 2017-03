Leyenda del Arsenal comprende molestia de Alexis: "Si yo fuera él, también querría irme"

Pese a que el técnico del Arsenal, el francés Arsene Wenger, desmintió este lunes alguna pelea entre Alexis Sánchez con sus compañeros durante la semana pasada, el supuesto incidente sigue generando reacciones en Inglaterra.

El ex goleador de los Gunners y actual comentarista, Ian Wright, se refirió al presente del delantero chileno, quien parece estar cada vez más lejos del conjunto londinense en la próxima temporada.

Publimetro.cl

“ALEXITS”: Medios ingleses vuelven a sentenciar la salida de Sánchez del Arsenal

El futuro de Alexis Sánchez parece estar cada vez más lejos de los Gunners. Los principales diarios británicos ya dan por hecho su salida del conjunto londinense.

“No me sorprendería que se marche esta temporada. Es gracioso, porque en redes sociales algunas personas me critican por lo que dije ayer, que si yo fuera él, querría irme del Arsenal, porque lo que está viviendo actualmente no es para lo que Alexis vino al Arsenal“, expresó el ex artillero británico.

“Estar fuera de los cuatro primeros puestos, no ser titular ante un rival como el Liverpool, retirarse en medio de un entrenamiento… todo apunta a que está inquieto, que no está feliz. Me parece que quiere irse del club“, añadió Wright.