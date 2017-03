Pepe Rojas: "En Chile hay mucho chaqueteo, yo he sido víctima de las burlas"

Una de las grandes sorpresas en el mercado de fichajes del último tiempo fue la llegada de José Rojas al modesto Lorca FC de la Segunda División B de España, proveniente desde Belgrano, tras el frustrado retorno del defensor a Universidad de Chile.

El talagantino desde que llegó se transformó en referente de su nuevo equipo, demostrándolo en la cancha, donde se ha desempañdo como lateral izquierdo e incluso se dio el lujo de anotar un gol.

Pepe Rojas convirtió en victoria clave de Lorca en la tercera categoría de España

El equipo del defensor chileno ganó 2-1 ante Marbella y sigue primero en el grupo IV de la Segunda División B española.

El zurdo responde a las críticas en un mano a mano con La Tercera, donde aseguró que en Chile existe mucho chaqueteo y que se han realizado muchas burlas hacia su persona.

“En Chile hay mucho chaqueteo, todo se hace con burla y yo he sido blanco de esas burlas. Y por ahí no, no paso, porque creo que todo el mundo que trabaja honradamente se merece un respeto. No tiene sentido dar una nota para que después se burlen de ti, te retiren del fútbol o digan que ya estás viejo para jugar en la U”, señaló al reconocer que no da entrevista a periodistas nacionales.

“Estoy cansado de que me cambien palabras, titulares que no explican lo que el editor escribió en el texto y de que le juzguen a uno sin conocerlo. Eso me ha pasado a mí. Por eso sé lo que se siente y por eso mismo puedo hablar de ello y explicar que cuando se acaba la lealtad se acaba la amistad: la confianza ya no puede ser la misma”, agregó sobre la misma situación.

“No importan los años”

Además, el jugador de 33 años asegura que le queda cuerda en el fútbol, donde está viviendo un gran momento con un equipo que busca un histórico ascenso en el fútbol español.

“He tenido compañeros que se han retirado con 41, el mismo David Pizarro ha llegado ahora a la U con 37. No importan los años, sino lo que pasa en la cancha. No me gusta pensar en la edad, prefiero hacerlo en el futbolista”, comentó.

Rojas, además, se refirió a su frustrado retorno a la U, donde soñaba con volver a vestir los colores azules y compartir cancha con su sobrino (Alonso Rodríguez), quien hace sus primeras armas en el fútbol.

“Tenía la ilusión de haber vuelto y creía que iba a volver. Me hubiera gustado jugar con mi sobrino, el hijo de mi hermana, que ya está en el primer equipo de la U. Tenía esa aspiración, esas cosas que te da la vida, pero… Al final, es lo que decía antes: no todo depende de uno”, indicó.