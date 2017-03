Arsenal le pone una nueva traba a Alexis Sánchez

El romance de Alexis Sánchez con Arsenal parece vivir sus últimos meses. Las peleas en la cancha con sus compañeros, las derrotas y fracasos del conjunto inglés tienen enojado al delantero chileno, pese a que el entrenador Arsene Wenger intente decir lo contrario.

El contrato del seleccionado nacional con los Gunners vence a mediados de 2018, vínculo que al parecer no será renovado, por lo que en venidero mercado de fichajes, es decir, en junio, el equipo inglés debe vender al tocopillano para hacer caja.

Son varios los equipos que han mostrado interés en contratar al ex Cobreloa, no obstante, Arsenal pondrá una cláusula para vender al Maravilla. Según dio a conocer Daily Mail, no podrá ser vendido a ningún otro equipo de la Premier League.

Publimetro.cl

Wenger y supuesta pelea con Alexis: “Eso es completamente falso”

El técnico del Arsenal fue claro al desmentir un roce con el chileno: “No ocurrió nada, nada en absoluto”.

En el pasado el equipo más popular de Londres traspasó a sus figuras a equipos rivales. A saber: Robin van Persie se fue a Manchester United, Samir Nasri a Manchester City, Ashley Cole a Chelsea, entre otros.

De esta forma las ganas de Chelsea y Manchester City por contar con el criollo se van al tacho de la basura, y según cuenta la versión de la prensa británica, los equipos que corren con ventaja para contratarlo son PSG y Juventus.

Los rumores sobre Alexis crecen día a día…