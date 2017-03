Ex pupilo de Wenger pide su salida de Arsenal: "Llegó su momento de irse"

La continuidad de Arsene Wenger es una de las grandes novelas de la actual temporada de Premier League. El DT francés, que finaliza contrato con Arsenal en junio de este año y que todavía no ha renovado, podría estar viviendo una nueva temporada sin grandes logros.

Los Gunners marchan en la 5ª posición de la liga, a 16 puntos del líder Chelsea y fuera de la zona de clasificación a la UEFA Champions League. Además, este martes tienen la difícil misión de revertir el 5-1 recibido en Alemania ante Bayern Munich por los octavos de final de ida de la Champions.

Gilberto Silva, ex jugador de Arsenal entre 2002 y 2008, capitán y quien fue campeón invicto de la Premier en la temporada 2003-04 junto a Wenger, aseguró que el entrenador del club londinense debe abandonar el equipo.

Él no ha cambiado mucho, no ha modificado su manera de trabajar

“Llegó su momento de irse. No porque no pueda seguir haciendo su trabajo, sino que, quizás, porque los otros clubes han cambiado su forma de trabajar, su manera de hacer las cosas”, señaló el brasileño a Sport 360.

“Él no ha cambiado mucho, no ha modificado su manera de trabajar y no porque no quiera, sino que porque tampoco es fácil competir con equipos que gastan mucho dinero todas las temporadas”, añadió el ex Atlético Mineiro.

Además, el brasileño comparó a los entrenadores más jóvenes, como Pep Guardiola, de Manchester City, Mauricio Pochettino, de Tottenham y Antonio Conte, de Chelsea, con el propio estratega francés y explicó por qué en menos temporadas, han tenido más éxito.

“Arsene ha gastado más tiempo que ellos en la Premier League. Ellos son más jóvenes, están más motivados y tienen más energía para analizar y buscar las formas de vencer a Wenger”, sentenció Silva.