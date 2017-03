Luis Enrique cree en los milagros con su Barcelona: "Podemos hacer seis goles"

Barcelona tiene la difícil misión este miércoles de revertir el 4-0 recibido en París ante PSG, por los octavos de final de ida de la UEFA Champions League. A pesar de que es una tarea casi imposible de lograr, en el club culé no pierden la esperanza.

Luis Enrique, entrenador del elenco blaugrana, habló en conferencia de prensa y aseguró que su equipo tiene opciones de clasificar a los cuartos de final de la competición europea.

“Estamos a media eliminatoria. No tenemos nada que perder y sí muchísimo que ganar. Y si un equipo como el PSG puede meter cuatro goles, nosotros podemos hacer seis goles. No es necesario hacer mi mejor partido. Sí un gran partido, pero no necesariamente el mejor. Debemos ser muy efectivos”, aseguró el estratega.

Publimetro.cl

“Sin ninguna duda, hay que ser pacientes. El resultado de la ida es muy claro, pero estamos solo a mitad de eliminatoria. Debemos ir generando a través del partido y de nuestro dominio la posibilidad de remontar. Tenemos que hacer muchas cosas bien en ataque y muchas cosas bien en defensa, aunque el PSG es un gran equipo y nos lo pondrá difícil”, añadió el español.

El estratega aseguró que pueden lograr el “milagro” por el buen presente que pasa del club blaugrana, que ha ganado los últimos cuatro partidos de la Liga, donde se ubica como líder, una unidad por sobre Real Madrid, aunque con un encuentro más.

“Han pasado muchas cosas. Llegamos a este encuentro en unas circunstancias buenas. Tenemos que ser optimistas y lo somos. Intentaremos provocar que mañana aparezcan mucho más nuestras virtudes que nuestros defectos”, señaló el ex DT de la Roma.

El ex jugador de Real Madrid también hizo hincapié en la importancia de la hinchada, que repletará con cerca de 95 mil personal el Camp Nou.

“Cada partido de fútbol necesita una buena gestión de las emociones, pero este todavía más. Nosotros debemos estar calmados y tranquilos, pero la afición no. El Camp Nou debe ser una olla a presión desde 20 minutos antes. Necesitamos que la afición esté hiperalertada e hiperexcitada. Un infierno no, pero sí apoyo incondicional a nuestros jugadores, sobre todo en momentos de desaliento”, sentenció Luis Enrique.