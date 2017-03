La programación y los resultados de la primera semana de la fase grupal en la Libertadores

Comienza la fase grupal de la Copa Libertadores 2017 con dos equipos chilenos en competencia: Universidad Católica y Deportes Iquique.

Así se juega esta semana.

Martes 7 de marzo

Deportes Iquique (CHI) 1-2 Guaraní (PAR), Calama

Jorge Wilsteramann (BOL) 6-2 Peñarol (URU), Cochabamba

21:00 Atlético Paranaense (BRA) vs. Universidad Católica (CHI), Curitiba

21:45 Zulia (VEN) vs. Chapecoense (BRA), Maracaibo

Miércoles 8 de marzo

19:30 Sport Boys (BOL) vs. Libertad (PAR), Santa Cruz de La Sierra

19:30 Godoy Cruz (ARG) vs. Atlético Mineiro (BRA), Mendoza

21:45 Flamengo (BRA) vs. San Lorenzo (ARG), Río de Janeiro

21:45 Atlético Tucumán (ARG) vs. Palmeiras (BRA), Tucumán

Jueves 8 de marzo

19:30 Zamora (VEN) vs. Gremio (BRA), Barinas

21:00 Lanús (ARG) vs. Nacional (URU), Buenos Aires

21:00 The Strongest (BOL) vs. Independiente Santa Fe (COL), La Paz

21:45 Sporting Cristal (PER) vs. Santos (BRA), Lima